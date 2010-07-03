Стало известно, где путешественники проведут ноябрьские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

На предстоящие ноябрьские праздники у москвичей почти в 4,5 раза вырос спрос на Барселону, также популярностью пользуется направление Москва – Берлин. Такие данные приводит сервис путешествий Туту.ру, специалисты которого проанализировали купленные авиабилеты "туда – обратно" с вылетом со 2 ноября и возвращением 10 ноября.

В этом году, по данным специалистов, в топе южные направления: Сочи, Симферополь, Минводы (с вылетом из Москвы). Растет также интерес к перелетам из Москвы в Уфу, Екатеринбург.

Отмечается, что новым направлением, которое практически не продавалось в прошлом году, стало Москва – Лиссабон.

Минск стал очень популярным направлением в сегменте ближнего зарубежья. Эксперты отмечают, что это самое дешевое зарубежное направление из столицы. Также в топ-10 в этом году вошло направление Москва – Фергана.

В сегменте дальнего зарубежья, как и в прошлом году, в лидерах направления Тель-Авив, Бангкок, Дубай.

Кроме того, во время ноябрьских праздников большинство россиян отправятся в Москву, Санкт-Петербург и Прагу. Следом за ними идет Сочи. Среди путешествий вне страны горожане отдали предпочтения Праге, Амстердаму и Стамбулу.

Эксперты посоветовали россиянам при выборе дат для путешествия помнить о том, что в праздничные дни повышается спрос и следом цена, поэтому он рекомендовал продумать заранее отдых, чтобы даты не выпадали на сами праздники, тогда, по его словам, можно существенно сэкономить на перелете.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что в 2019 году ноябрьские праздники обойдутся туристам на 10% дороже, чем в прошлом году. Это касается путешествий как за рубеж, так и по России. Путешествие по стране семье из трех человек обойдется в 25-30 тысяч рублей. Примерно столько же будет стоить поездка за границу на двоих.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха назвал самые популярные города России для семейного отдыха на ноябрьские праздники. В первую десятку вошли города-курорты Крыма, Краснодарского края и Ставрополья, а также Москва и Санкт-Петербург.

Эксперты выяснили, что туристы бронируют семейные поездки в Москву в среднем на четыре дня, на аренду жилья в столице они потратят около 3 тысяч рублей в сутки. В Санкт-Петербурге путешественники намерены отдохнуть пять дней и потратить на проживание 2,3 тысячи рублей в сутки.