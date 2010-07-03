Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:50

Турция может ввести новый налог для туристов

за рубежом общество туризм

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Власти Турции хотят ввести в стране новый налог, который будут платить все объекты размещения, в том числе отели на популярных курортах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Новый сбор получил название "налог на проживание", однако он отличается от курортного сбора в России и туристического в странах Европы. Предполагается, что налог будет поступать в бюджет гостиницы, причем взиматься он будет не только с проживания, а со всех оказанных гостям услуг – СПА, развлечений, конференций.

По информации источников в туристической сфере, поправки в законодательство могут начать действовать с апреля следующего года. Налог будет составлять 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных клиентам. При этом с 2021 года ставка налога повысится до 2%.

Эксперты считают, что в следующем сезоне введение нового налога не скажется на стоимости путевок, так как многие отели уже назначили контрактные цены на 2020 год.
Однако в 2021 году роста цен не избежать. По мнению специалистов, стоимость турпакетов увеличится, по меньшей мере, на 2%.

Пока путевки в Турцию все дорожают, в Крыму наблюдается рекордное число туристов. С января по октябрь 2019 года на полуострове побывали 6 миллионов 870 тысяч человек, это на 70 тысяч туристов больше, чем год назад.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика