Турция может ввести новый налог для туристов

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Власти Турции хотят ввести в стране новый налог, который будут платить все объекты размещения, в том числе отели на популярных курортах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Новый сбор получил название "налог на проживание", однако он отличается от курортного сбора в России и туристического в странах Европы. Предполагается, что налог будет поступать в бюджет гостиницы, причем взиматься он будет не только с проживания, а со всех оказанных гостям услуг – СПА, развлечений, конференций.

По информации источников в туристической сфере, поправки в законодательство могут начать действовать с апреля следующего года. Налог будет составлять 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных клиентам. При этом с 2021 года ставка налога повысится до 2%.

Эксперты считают, что в следующем сезоне введение нового налога не скажется на стоимости путевок, так как многие отели уже назначили контрактные цены на 2020 год.

Однако в 2021 году роста цен не избежать. По мнению специалистов, стоимость турпакетов увеличится, по меньшей мере, на 2%.

Пока путевки в Турцию все дорожают, в Крыму наблюдается рекордное число туристов. С января по октябрь 2019 года на полуострове побывали 6 миллионов 870 тысяч человек, это на 70 тысяч туристов больше, чем год назад.