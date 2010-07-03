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Общество

14:07

Эксперт рассказала о ценах на отдых в Египте после открытия чартерных рейсов

общество туризм

Фото: depositphotos/adrenalina

Чартерные рейсы между Россией и Египтом могут восстановить в ближайшее время. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что цены на путевки для россиян останутся демократичными, пишет ИА "НСН".

Ситуация с временным запретом на чартерные рейсы в Египет никак не повлияет на ценник для российских путешественников, заверила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Это настолько ожидаемое событие, что, возможно, для наших путешественников будут иные условия с точки зрения аэропортовых сборов. Но это все пока теоретические разговоры, потому что срок открытия чартерного авиасообщения с курортами пока не ясен", – сказала Ломидзе.

Авиасообщение между Россией и Египтом было временно приостановлено в 2015 году, когда над Синайским полуостровом потерпел крушение российский пассажирский самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер, летевший в Петербург из Шарм-эш-Шейха, рухнул из-за взрыва бомбы, которую пронес на борт сотрудник египетского аэропорта. На борту самолета находились 217 человек, все они погибли.

В апреле прошлого года регулярное сообщение между странами восстановили, но чартерные рейсы в аэропорты Египта из России по-прежнему не летают. Ранее сообщалось, что в ближайшее время чартерное сообщение между двумя странами восстановят.

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