Матвиенко рекомендовала россиянам не планировать зарубежные поездки на этот год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки в этом году из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, государство приняло меры по поддержке внутреннего туризма и предусмотрело льготы. Также Матвиенко предложила на время "законсервировать" эту отрасль.

Также спикер Совфеда уверена, что внутренний туризм получит свое развитие в этом году. "Как только позволит ситуация, граждане поедут по своей стране, будут лучше знать свою страну", – добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть еще неделя для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления режима самоизоляции из-за коронавируса.

В России за последние сутки зарегистрировано 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957.

