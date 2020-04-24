Вопрос о продлении режима самоизоляции решат в течение недели – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть еще неделя для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

"Подождите, еще есть время. Вы знаете, что действует еще фактически неделю, действует этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть", – отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что в Кремле не установлен срок, до которого необходимо принять решение по поводу снятия режима самоизоляции в России.

До этого он утверждал, ссылаясь на мнения экспертов, что Россия выйдет на пик ситуации с коронавирусом к середине мая.

В России за последние сутки зарегистрировано 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957.

