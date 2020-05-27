Курортный сезон. Что надо знать, отправляясь отдыхать

Как не превратить летний отпуск в пустую трату денег
Россияне на фоне длительной самоизоляции начинают искать путевки на лето, передает телеканал Москва 24.
С 1 июня внутренний туризм начинает поэтапно снимать ограничения. Открывать свои двери для туристов сперва будут санатории и пансионаты с медицинской лицензией.
Так, Черногория уже объявила о готовности начать туристический сезон. Однако посетить страну смогут граждане тех государств, в которых наблюдается благоприятная эпидемиологическая обстановка по COVID-19.
На данный момент в стране готовы принять туристов из Германии, Австрии, Чехии, Венгрии, Польши, Греции, Албании, Словении и Хорватии. К "безопасным" в Черногории готовы отнести страны с показателем 25 заболевших на 100 тысяч жителей.
В Краснодарском крае гостей готовы принять около 200 комплексов. Однако туристам напоминают о неукоснительном соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, специалисты ведомства отмечали, что прием граждан в санатории возможен только при наличии у них отрицательных результатов теста на COVID-19.
"Наши гости должны перед отлетом пойти и сделать тест в обязательном порядке, далее здравницы обеспечивают чартер от места прибытия. И, конечно, гости не должны покидать территорию санатория", – рассказала президент ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина.
В рекомендациях Роспотребнадзора также указывается, что в профилактических целях лежаки на пляжах должны быть расставлены на расстоянии не меньше двух метров. В номера заселять туристов будут по одному, исключение сделано только для семей.
"Сейчас значительное количество усилий и времени уходит на то, чтобы максимально соответствовать рекомендациям Роспотребнадзора и нашим внутренним корпоративным стандартам безопасности, и, конечно, обучению наших сотрудников к работе в новых реалиях", – подчеркнула менеджер отеля в Геленджике Лидия Дорофеева.
Директор туристического агентства Ольга Смышляева рассказала, что сейчас к ним поступает огромное количество запросов на расчет отдыха в России. Она отметила, что больше всего москвичи интересуются отдыхом на курортах Черноморского побережья.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать отпуск за рубежом. По его словам, нынешний летний сезон правильнее будет провести в пределах страны. Он назвал такой отдых более безопасным.
Министр транспорта России Евгений Дитрих говорил, что возобновление международного авиасообщения может произойти в июле этого года. Страны, в которые полетят россияне, должны быть безопасны, подчеркнул Дитрих.
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