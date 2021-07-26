До 27 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В понедельник, 26 июля, жителей столичного региона ожидает сухая и маловетреная погода с переменной облачностью, воздух прогреется до 27 градусов. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 25–27 градусов тепла, по области – до +27 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30%", – говорится в прогнозе.
По данным метеорологов, погода в столичном регионе в начале недели будет индифферентной, то есть не будет иметь значительного негативного влияния на самочувствие большинства людей. Ультрафиолетовый, кислородный и температурный режимы окажутся комфортными, повышенный показатель будет иметь лишь уровень атмосферного давления.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни можно ожидать разнообразной погоды в столице. Температурный фон, при этом, будет колебаться в пределах 23–30 градусов тепла.
По словам ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца, в последнюю неделю июля жителей столицы ждет жара до плюс 30 градусов и грозы с ливнями. Он также отметил, что в середине недели будет не по сезону жарко, плюс 25–30.
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