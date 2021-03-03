В Москве начались рейды против продавцов редких первоцветов

В столице начались рейды против торговцев краснокнижными первоцветами. Вплоть до конца мая в Москве будут изымать из оборота редкие растения и штрафовать нарушителей. Особенно тщательно проверяют рынки, станции метро, вокзалы и бульвары.

Департамент природопользования напомнил, что ландыши, хохлатки, подснежники и другие ранние цветы находятся под защитой из-за угрозы исчезновения. Их запрещено и собирать, и приобретать. В противном случае гражданам грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.