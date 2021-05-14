Москвичам рассказали, как не стать жертвой лжегазовиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичам дали рекомендации, как не стать жертвой лжегазовиков.

Внешней отличительной чертой сотрудника Мосгаза является его спецодежда. Специалист должен носить форму темно-синего цвета с оранжевой надписью "Мосгаз" на спине, говорится на сайте столичной прокуратуры.

Мошенники зачастую предлагают купить газоанализатор или другой прибор по ходу якобы плановой проверки или пытаются всячески надавить на оказание платных услуг.

"Очень важно обратить внимание на то, что сотрудник АО "Мосгаз" всегда приходит один и имеет при себе удостоверение, которое обязан предъявить по требованию жителя. Оно должно быть с печатью АО "Мосгаз" и фирменной голограммой", – говорится в сообщении.

Горожанам напомнили, что плановые проверки газового оборудования в квартирах проходят в соответствии с графиком, который опубликован на сайте mos-gaz.ru.

Кроме того, жильцов оповещают о проведении работ за 20 дней до их начала – объявлением в подъезде или почтовом ящике.

Ранее генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина предупредила о мошенниках, посещающих квартиры под видом проверки газовых труб и плит. По ее словам, во время визита они якобы могут обнаружить утечку, которую предлагают сразу устранить за деньги.

Бастрыкина напомнила, что обслуживающие организации на бесплатной основе проверяют газовые приборы раз в год. Они устраняют утечки сами или направляют других специалистов в оговоренное с жильцами время.

