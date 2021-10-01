Песков заявил, что Россия выполняет обязательства по газовым контрактам в Европу

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в полной мере выполняет обязательства по действующим газовым контрактам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Российская Федерация продолжает выполнять все свои обязательства, предусмотренные действующим контрактами", – заявил представитель Кремля, комментируя договор о поставках газа в Венгрию.

Песков отметил, что Россия придерживается обязательств даже, несмотря на сторонние претензии, в том числе политизированные.

Соглашение между "Газпромом" и венгерскими властями стало поводом критики со стороны Украины. Стороны подписали контракт на 15 лет, согласно которому голубое топливо будет поставляться в Венгрию через Сербию и Австрию.

Украинская компания "Оператор ГТС Украины" сообщила, что с 1 октября текущего года "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию страны. При этом оператор указал на действующее соглашение Украины и РФ о поставках до 30 сентября 2022 года.