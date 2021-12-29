Новак назвал причины роста цен на газ в Европе

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Вице-премьер РФ Александр Новак перечислил причины увеличения стоимости газа в странах Европы. Об этом он рассказал в интервью РБК.
По мнению Новака, рост цен на газ случился главным образом из-за отказа от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль. В частности, Еврокомиссия специально отдала предпочтение спотовым контрактам, которые исключают прогнозирование ситуации на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
"Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны", – сообщил Новак.
В результате основные объемы сжиженного природного газа из США, Катара и Австралии были направлены в Азиатско-Тихоокеанский регион. В свою очередь, это привело к дефициту топлива на рынке в Европе.
"В целом добыча у европейских компаний снизилась на 22%", – добавил Новак.
Он также предположил, что дополнительными причинами газового кризиса в Европе стала холодная зима в прошлом году, риски ее повторения в нынешнем сезоне, а также недостаточные объемы топлива.
22 декабря цены на газ в Европе превысили отметку в 2 000 долларов за тысячу кубометров. Позднее стоимость топлива несколько снизилась.
Одной из причин нового скачка стоимости газа стала остановка физического потока газа по газопроводу Ямал – Европа в Германию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данная ситуация является коммерческим вопросом и подробности необходимо уточнять в "Газпроме".
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