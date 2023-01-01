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19:36

Экономика

МИД Великобритании сообщил о прекращении импорта российского природного газа

Фото: ТАСС/Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance

С 1 января Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается на странице британского МИД в Twitter.

"Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа", – говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, в 2022 году Соединенное Королевство импортировало порядка 3,12 миллиарда кубометров российского СПГ. Это около 4% от общего количества потребляемого в Великобритании газа. Объем импортируемого топлива был резко сокращен после начала спецоперации на Украине.

Всего в Великобритании ежегодно потребляют порядка 75 миллиардов кубометров газа.

Ранее британцам рекомендовали закрывать шторы на ночь, а также утеплять окна с целью экономии электроэнергии в стране. В стране планировали запустить общественную кампанию по информированию населения о способах сокращения расходов на электроэнергию.

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экономика

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