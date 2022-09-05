Биржевые цены на газ в Европе подскочили более чем на 30%

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Цена газа в Европе поднялась выше 2 900 за тысячу кубометров, продемонстрировав более чем 30-процентный рост. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На открытии торгов в понедельник, 5 сентября, цена октябрьских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась с 2 219,6 до 2 810,5 доллара за тысячу кубометров (+26,6%). В дальнейшем показатель продолжил расти, максимально поднявшись до 2 917,4 доллара за тысячу кубометров (+31,4%).
К 09:18 по московскому времени цена поставок газа расчетами на октябрь несколько стабилизировалась и составила 2 733,2 доллара за тысячу кубометров (+23%).
Зимой цена газа в Европе может превысить отметку в 4 000 долларов. Такой прогноз ранее сделали в "Газпроме". Указывалось, что 14 августа подземные хранилища ЕС были заполнены на 74,73%, поэтому европейским компаниям предстоит закачать еще 23,8 миллиарда кубометров газа.
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