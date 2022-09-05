Жителей Великобритании шокировало заявление "Газпрома" о приостановке поставок газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новое подорожание газа после заявления компании "Газпром" о полной остановке транспортировки по газопроводу "Северный поток" вызвало негативную реакцию со стороны читателей британского издания Daily Mail.

"Давайте будем честными по отношению к России. Мы (страны Запада. – Прим. ред.) начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене", – написал один из пользователей.

Другой комментатор подчеркнул, что стоимость электричества уже выросла в цене в четыре раза. Читатель с никнеймом Pink Pain заявил о нежелании платить за Украину, призвав вернуться к нормальной жизни.

По словам пользователя Reyne Le Veult, виной всему происходящему являются бесполезные западные политики.

"Я не виню (Владимира. – Прим. ред.) Путина. Чего все ждали, когда мы (страны Запада. – Прим. ред.) попытались шантажировать его санкциями?" – добавил один из читателей.

2 сентября в "Газпроме" сообщили о полной остановке транспорта газа по "Северному потоку" до устранения замечаний к работе оборудования. При проведении плановых работ на газоперекачивающем агрегате КС "Портовая" была обнаружена утечку масла с примесью герметизирующего состава.

Плановые работы проводились совместно с представителями компании Siemens Energy AG. Ростехнадзор выдал президенту и главному исполнительному директору компании Кристиану Бруху предупреждение о необходимости починить турбину.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране, поскольку власти полагают, что рекордно высокие цены на электричество грозят привести к массовым беспорядкам.

