США сняли санкции с "дочки" ВТБ

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США сняли санкции с европейской "дочки" банка ВТБ. Об этом со ссылкой на американский Минфин сообщает РИА Новости.

Из-под рестрикций США был выведен Ost-West Handeslbank. Из санкционного списка также были убраны позиции, в которых банк числился под прежними названиями – VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland.

После начала спецоперации России на Украине, вкладчики VTB Bank Europe в значительной степени вывели свои средства. Сам же банк стал управляться германскими регулирующими органами.

Ранее сообщалось, что в Киргизии с 5 апреля перестанут работать карты "Мир" из-за введенных США санкций в отношении АО "Национальная система платежных карт", которая является оператором российской платежной системы. Обслуживание карт прекратится в связи со снижением риска повторных ограничений против "Межбанковского процессингового центра" как гаранта бесперебойной работы оператора национальной платежной системы Киргизии "Элкарта".