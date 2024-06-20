Суд приговорил к длительным срокам агентов разведки Украины за подготовку диверсий в Крыму

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Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам тюремного заключения агентов Главного управления разведки Украины (ГУР) за подготовку терактов и диверсий в Крыму. Об этом заявили в Управлении ФСБ РФ по Крыму и Севастополю, передает ТАСС.

В ФСБ отметили, что речь идет о Константине Еременко и Александре Литвиненко. Установлено, что они по заданию одного из членов агентурной группы Виктора Подвального готовили в Крыму террористические акты, в том числе планировали взрывы в отношении должностных лиц органов власти республики.

Решением суда Еременко приговорили к 10 годам лишения свободы, 1 году ограничения свободы, а также обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. В свою очередь, Литвиненко будет отбывать тюремный срок в колонии строгого режима в течение 9 лет и 6 месяцев. Помимо этого, ему назначили ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытки сотрудничества граждан Украины со своей разведкой в ЛНР. По данным службы, они осуществляли сбор информации о местонахождении подразделений российских сил, которые участвуют в спецоперации, а также других мероприятий войсковой активности частей.

