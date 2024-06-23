Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до 22

Фото: телеграм-канал "Чп / Севастополь"

Число пострадавших при атаке украинских войск на Севастополь увеличилось до 22 человек. При этом два мирных жителя, включая ребенка, погибли, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По предварительной информации, одним из погибших является двухлетний ребенок.

"Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь", – указал губернатор.

Как уточнил Развожаев, были мобилизованы все силы.

Ранее российские силы уничтожили пять воздушных целей над Севастополем. Их осколки упали в прибрежной зоне. На тот момент в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения. В результате падения осколков ракеты на территории одного из ТСН на Северной стороне произошло возгорание жилого дома, а в районе пансионата "Лазурь" загорелся лес.

