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02 июля, 06:02

Происшествия

Средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Еще один украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен в Брянской области. Средства ПВО сбили дрон над Трубчевским районом региона. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также не выявлено. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 2 июля силы ПВО уже уничтожали украинский БПЛА над Суражским районом Брянской области. В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет.

При повторном обстреле ВСУ Белгородской области пострадал сотрудник МЧС. Спасатели тушили загоревшиеся после атаки БПЛА автомобили на парковке одного из торговых центров в Шебекине. В этот момент ВСУ повторно сбросили взрывоопасный предмет на дежурный караул.

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