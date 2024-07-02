02 июля, 06:02Происшествия
Средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ в Брянской области
Фото: Министерство обороны РФ
Еще один украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен в Брянской области. Средства ПВО сбили дрон над Трубчевским районом региона. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также не выявлено. На месте работают оперативные и экстренные службы.
В ночь на 2 июля силы ПВО уже уничтожали украинский БПЛА над Суражским районом Брянской области. В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет.
При повторном обстреле ВСУ Белгородской области пострадал сотрудник МЧС. Спасатели тушили загоревшиеся после атаки БПЛА автомобили на парковке одного из торговых центров в Шебекине. В этот момент ВСУ повторно сбросили взрывоопасный предмет на дежурный караул.
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