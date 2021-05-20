В РАН оценили возможность введения санкций ФРГ против США

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Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин оценил возможность введения ФРГ санкций в отношении США из-за ситуации вокруг "Северного потока – 2". Об этом сообщает RT.
По словам специалиста, при текущей правящей коалиции, а также после выборов такой исход крайне маловероятен, ведь Соединенные Штаты – один из основных торговых партнеров ФРГ.
Как отметил Камкин, большие экономические связи и опасения, что начало санкционной войны негативно скажется на германских компаниях, будет "останавливать немецкое правительство от подобных резких шагов".
"Поэтому кабинет Ангелы Меркель все эти годы пытается сидеть на двух стульях. Дело доходит до того, что один министр высказывается в пользу "Северного потока – 2", другой высказывает полностью противоречивое мнение", – заключил эксперт.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. В ходе беседы американский госсекретарь подтвердил позицию США по "Северному потоку – 2".
Позднее в Госдепе заявили, что США не позволят достроить "Северный поток – 2". В стране выступают против этого "российского проекта злонамеренного влияния", сообщали в американском ведомстве.
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