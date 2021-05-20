В США признали, что остановить строительство "Северного потока – 2" практически невозможно

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Остановить строительство трубопровода "Северный поток – 2" практически невозможно, заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки. Об этом сообщает ТАСС.

"Когда президент занял свой пост, трубопровод был готов на 95 процентов. Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95 процентов?" – ответила она на утверждение о том, что власти США могли бы препятствовать реализации проекта.

Псаки подчеркнула, что в США принимали различные меры, чтобы показать свое отношение к "Северному потоку – 2". По ее словам, в стране всячески пытались показать, что это плохая идея, плохой план.

По словам пресс-секретаря, в США старались сохранять конструктивные отношения с ФРГ, а также считались с определенными факторами, когда решились отказаться от использования санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG.

"У нас, разумеется, важные, жизненно важные отношения с лидерами в Германии. И мы вырабатываем решения, принимая во внимание спектр глобальных факторов. Как вы знаете, мы также ввели ряд санкций в отношении должностных лиц России и россиян, которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2", чтобы направить ясный сигнал: мы считаем, что речь идет о плохой сделке, геополитическом плане, который, по нашему мнению, подвергает риску наших союзников и партнеров на восточном фланге НАТО, а также Украину", – добавила Псаки.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что не намерены вводить санкции по отношению к оператору "Северного потока – 2". По словам представителей Госдепа, Белый дом решил отказаться от ввода ограничений в сторону Nord Stream 2 AG из-за причин, связанных с нацбезопасностью.

