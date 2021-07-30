Историк рассказал, как Меркель и Путин говорили "на повышенных тонах"

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Историк Ральф Боллман издал биографию канцлера Германии Ангелы Меркель, где рассказал о ее многочисленных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

В книге под названием "Ангела Меркель. Канцлер и ее время" приводятся детали о жизни женщины с момента рождения до 2021 года. Также в ней описываются события апреля 2014 года, когда власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости.

Биограф подчеркнул, что Меркель не ожидала вмешательства Москвы в возникший кризис. В связи с этим она часто звонила российскому лидеру, однако официальные заявления были сделаны только по 27 беседам.

Историк уточнил, что канцлер не хотела ехать в Москву лично, поскольку "риск быть униженной Путиным ей казался слишком высоким". При этом телефонные переговоры двух лидеров историк сравнил с дуэлями.

Биограф описал слова служащих, прослушивавших их разговоры. Они заявляли, что Путин говорит очень много, порой становясь "очень эмоциональным, страстным, даже злым". Меркель же отвечала более холодно и коротко, выражаясь по существу.

"Они говорят друг другу все в лицо", – рассказывали сотрудники, даже если канцлер и президент и не могли видеть друг друга по телефону, возможно, это даже облегчало задачу. Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали", – написал Боллман.

При этом беседы двух лидеров почти не изменились даже после того, как они "научились уважать друг друга", подчеркивает биограф.

Кроме того, из-за конфликтов с российским президентом канцлер в 2015 году боялась выхода Греции из зоны евро еще больше, чем в 2012 году на пике долгового кризиса. Историк объясняет это страхом Меркель перед сближением Афин и Москвы.

"Она видела опасность в том, что Греция после отказа от евро могла попасть под еще большее российское влияние", – отметил Боллман.

Ранее Меркель предложила ЕС создать специальные механизмы, которые позволили бы единовременно реагировать на "провокации" со стороны России. По мнению канцлера, страны – участницы ЕС должны отвечать на российскую активность и искать прямой контакт с президентом РФ.