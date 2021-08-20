Путин проведет переговоры с Меркель перед выборами нового канцлера ФРГ

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Владимир Путин в пятницу, 20 августа, проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая намерена уйти из политики после выборов в бундестаг в сентябре. Встреча состоится в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, в ходе переговоров Путин и Меркель также могут обсудить ситуацию в Афганистане, Белоруссии и на востоке Украины.

О том, что канцлер Германии посетит столицу России, стало известно 13 августа.

В мае 2018 года Меркель заявила, что нынешний срок на посту канцлера станет для нее последним. Выборы нового канцлера в Германии пройдут в сентябре. Им станет кандидат от партии, которая войдет в новое правительство, собрав наибольшее число голосов и сформировав самую крупную фракцию в новом парламенте.