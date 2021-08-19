Зеленский сравнил газопровод "Северный поток – 2" с кино

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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию вокруг российского газопровода "Северный поток – 2" с плохим фильмом. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию НВ.

"Мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли. Они понимают, как они снимали, какая там драматургия и к чему они ведут. То есть абсолютно понятная история", – сказал украинский лидер.

По его словам, когда газопровод начнут эксплуатировать, Киев столкнется с ущербом, равным "минимум двум миллиардам в год". Он добавил, что Украина не согласна с позицией США и Германии в вопросе российского газопровода, предупредив.

Зеленский также подчеркнул, что "Северный поток – 2" станет одним из принципиальных вопросов в сфере безопасности во время личной встречи с президентом США Джо Байденом.

В конце июля стало известно, что строительство "Северного потока – 2" практически полностью завершено. Его готовность составляет 99%. Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня.

Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.