Борисов заявил, что России необходимо идти по своему пути развития топливной политики

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия должна сама развиваться в топливной политике, а не идти по навязанному Западом пути.

"Конечно, Россия будет учитывать все тренды, но хочу подчеркнуть, что мы не должны лишаться наших естественных преимуществ. Мир настолько неоднороден, что переход к зеленой энергетике в Европе и Северной Америке будет происходить, наверное, значительно раньше, но остается еще и другой мир, где будут востребованы традиционные продукты, например в Индии, Китае, Азии в целом, Африке", – приводит ТАСС слова Борисова.

Он подчеркнул, что именно в традиционных продуктах и заключается путь развития топливной политики России.

"В этом и заключается суверенность нашего пути: с учетом вот этих мировых тенденций, выверенно и здраво, не галопируя (идти. – Прим. ред.) по этой дорожке", – добавил вице-премьер.

Ранее председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный прокомментировал мнение главы Роснедр Евгения Петрова о том, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год.

Депутат отметил, что дополнительный доход от нефтедобычи и экспериментальный налоговый режим повысят рентабельность разработки запасов, поэтому причин для паники нет.

