Путин заявил, что Россия старается сохранить лидирующую позицию в энергетике

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Владимир Путин заявил, что Россия прилагает усилия для сохранения лидерских позиций в сфере энергетики. Об этом президент сказал в ходе Восточного экономического форума.
"Мы не только следим за всем, что происходит в мире по этому направлению, но и сами предпринимаем необходимые усилия, чтобы не только не оказаться в хвосте того, что происходит, но и, наоборот, сохранить свои лидерские позиции в энергетике в целом и в энергетике будущего в частности", – сказал Путин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке России к переходу на новую энергетику из-за падения мирового спроса на углеводороды.
Россия уже утвердила концепцию развития водородной энергетики на ближайшие 3 года. В стране будут созданы профильные кластеры и реализованы пилотные проекты по производству и экспорту водорода.
До этого Анатолий Чубайс заявлял, что экспорт водорода поможет России сохранить статус великой энергетической державы в будущем.
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