Баженов оценил планы правительства РФ перейти на альтернативные источники энергии

Фото: Максим Манюров
Журналист Тимофей Баженов прокомментировал решение правительства РФ по переходу на альтернативные источники энергии, отметив, что такая мера неизбежна. По его мнению, такое решение улучшит экологическую обстановку в стране и сдержит изменения климата.
"Альтернативные источники энергии – это будущее всей мировой энергетики. Главное следствие перехода – сокращение вредных выбросов в атмосферу. А это значит, что экологическая обстановка и в России, и на планете в целом заметно улучшится", – подчеркнул Баженов.
Он также отметил, что более половины российского экспорта приходится на топливно-энергетические товары. При снижении спроса необходимо будет прописать планы по минимизации негативного воздействия на экономику.
Ранее стало известно, что российское правительство создаст рабочие группы по адаптации экономики страны к глобальному переходу на альтернативные источники энергии. Курировать направление будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Перед рабочими группами стоит задача разработать сценарии реформ и определить их риски.
Уточняется, что им предстоит подготовить прогноз до 2050 года и обозначить цели на горизонте 2030 года, увязав долгосрочную стратегию с текущей деятельностью.
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