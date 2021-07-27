Почетный знак "Родительская слава" в 2021 году получат 19 столичных семей

16:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил 19 многодетных семей почетным знаком "Родительская слава". Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
"Принято решение о награждении 19 многодетных семей почетным знаком "Родительская слава города Москвы" в 2021 году. Распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.
В этих семьях воспитывают в общей сложности 127 детей. При этом в одной из них – 11 детей, в другой – 10, в третьей – восемь. В шести семьях воспитывается по семь детей, еще в шести – по шесть. В четырех многодетных семьях воспитывают пятерых детей.
Известно, что почетный знак "Родительская слава города Москвы" учрежден в 2009 году для укрепления института семьи, формирования престижа многодетной семьи, повышения социального статуса отцов и матерей.
Претендовать на получение награды могут родители или усыновители, постоянно проживающие в столице на протяжении 10 и более лет. Награда присуждается как полным, так и неполным семьям, в которых воспитывается пять и более детей. Награждение производится по достижении пятым ребенком пяти лет.
С момента учреждения почетного знака его обладателями стали 315 многодетных семей. При награждении один из родителей получает единовременное поощрение в размере 219 015 рублей.
Ранее москвичам рассказали, как столица помогает семьям с детьми. В частности, для семей, которые столкнулись с трудностями, работает 29 организаций поддержки семьи и детства. Это 26 "Моих семейных центров", Кризисный центр помощи женщинам и детям, а также социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.
Москвичам рассказали о поддержке семей с детьми
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