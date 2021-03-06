Исполнение поручений Путина по защите семей и детей повысит их благополучие – Кузнецова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Поручения Владимира Путина в области защиты семей и детей имеют эпохальное значение, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее мнению, если исполнять их должным образом, поддержка и благополучие этой категории граждан в России могут выйти на новый уровень.
В ноябре российский лидер утвердил перечень поручений, в который вошли задачи разработать и утвердить дорожную карту по профилактике социального сиротства на 2022–2025 годы, определить, какой федеральный орган исполнительной власти будет заниматься вопросами защиты семьи и детей, проанализировать и внедрить стандарты по оказанию помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
"Мы видим в принятых решениях не только огромный ресурс для защиты семьи, наших детей, семейных ценностей. А создание самого инструмента этой защиты", – передает слова Кузнецовой РИА Новости.
Детский омбудсмен добавила, что эти вопросы не выходят из повестки института уполномоченных по правам ребенка на протяжении последних лет. Кузнецова заявила, что рост числа обращений от граждан по обозначенным темам только подтверждает, что они идут в нужном направлении.
По ее словам, в принятых поправках к Конституции РФ уделяется внимание защите семьи, материнства, отцовства и детства, в частности, детям-сиротам. Таким образом государство берет на себя обязанности родителя в отношении них.
Кузнецова также рассказала, что сейчас вопросы демографии, защиты и поддержки семьи и детства, укрепления традиционных семейных ценностей находятся в ведении множества ведомств, но соединение вопросов семейной политики в один орган может стать огромным ресурсом по помощи семье и детям.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что в 2020 году в стране снизилось число детей-сирот. По данным представителя кабмина, этот показатель уменьшился в среднем на 6,6%, в ряде регионов динамика составила от 10 до 30%.
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