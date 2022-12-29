В Киеве признали тупиковое положение конфликта на Украине

Фото: Минобороны РФ

В конфликте на Украине сформировалась патовая ситуация, которую можно назвать тупиковой, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщает BBC.

"Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они – тоже", – сказал он.

По словам Буданова, Вооруженные силы Украины смогли бы переломить эту ситуацию благодаря поставкам западного вооружения.

"Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия", – добавил военный.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО ставят цель победить Россию на поле боя. По словам министра, главным бенефициаром конфликта на Украине выступают США.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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