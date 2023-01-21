В Запорожской области взломали первую линию обороны ВСУ

Фото: Минобороны РФ

На отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны, сообщил РИА Новости член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

По его словам, где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой населенных пунктов. Он подчеркнул, что российские войска владеют инициативой по всей линии фронта. Идут активные боевые действия.

Рогов рассказал, что основная линия обороны ВСУ выстроена на уровне городов Каменское – Орехов – Гуляйполе.

"Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье", – заявил он.

Ранее сообщалось, что за сутки Вооруженные силы России продвинулись примерно на семь километров вперед на запорожском направлении, в процессе окончательного освобождения находятся не менее семи населенных пунктов.

Рогов сообщал, что бои идут почти на всей линии фронта в Запорожской области. По его словам, в последнее время вражеские войска упали духом, ВСУ стало труднее удерживать свои позиции на фоне штурмовых действий ВС РФ.

Под контроль российских войск перешло село Лобковое в Запорожской области. Как отмечали в министерстве обороны РФ, взять населенный пункт удалось в ходе наступательных действий подразделений Восточного военного округа.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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