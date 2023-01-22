ВСУ обстреляли район машиностроительного завода в Стаханове – Мирошник

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Вооруженные силы Украины обстреляли район машиностроительного завода в Стаханове в ЛНР, сообщил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

В своем телеграм-канале он уточнил, что украинские военные, предположительно, применили реактивную систему залпового огня. По данным Мирошника, речь идет о пяти прилетах.

На прошлой неделе ВСУ обстреляли село Карабаново под Белгородом. Один из снарядов попал в жилой дом, произошло возгорание. Из людей никто не пострадал.

До этого система противовоздушной обороны отразила ракетный удар по Унечскому району Брянской области. Пострадавших в результате происшествия нет. Инфраструктура не повреждена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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