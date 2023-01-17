Два человека погибли при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

Два человека погибли, трое получили ранения при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ. Об этом заявили власти Херсонской области.

В понедельник, 16 января, ВСУ обстреляли Донецк. Один из снарядов напрямую попал в здание торгового центра. На данный момент разбор завалов продолжается. Известно, что под обломками обнаружили тела двух женщин и мужчины. Подробности об обстрелах и ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.



