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Происшествия

Два человека погибли при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

Два человека погибли при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

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Новости часа: три человека погибли и пятеро пострадали при обстрелах Донецка за сутки

Три человека погибли и пятеро получили ранения при обстрелах Донецка

Два человека погибли, трое получили ранения при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ. Об этом заявили власти Херсонской области.

В понедельник, 16 января, ВСУ обстреляли Донецк. Один из снарядов напрямую попал в здание торгового центра. На данный момент разбор завалов продолжается. Известно, что под обломками обнаружили тела двух женщин и мужчины. Подробности об обстрелах и ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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