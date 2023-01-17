Церемония прощания с Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с народной артисткой Советского Союза Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя в Москве. Там установлен гроб с телом артистки, а также венки и цветы.

Проститься с народной артисткой СССР пришли родные, близкие, коллеги и поклонники. Среди них – актриса Лия Ахеджакова, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актриса Людмила Поргина, оперная певица Хибла Герзмава, спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

До начала отпевания в храме прошла литургия.

Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни в больнице 14 января. О смерти артистки сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Изначально церемония прощания с актрисой была запланирована на сцене "Ленкома". Позже ее перенесли в храм Христа Спасителя по решению ее семьи. Панихиды в "Ленкоме" также не будет.

После церемонии прощания и отпевания покойную похоронят на Новодевичьем кладбище.

В связи со смертью Чуриковой Владимир Путин выразил ее родным и близким соболезнования. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер адресовал соболезнования в виде телеграммы.

Инна Чурикова родилась в октябре 1943 года. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и тогда же присоединилась к труппе Московского театра юного зрителя. Позже она несколько раз меняла театры, а с 1975 года стала актрисой "Ленкома" (раньше – Театр имени Ленинского комсомола).

В 1960 году артистка дебютировала в картине "Тучи над Борском" режиссера Василия Ординского. В последующие годы неоднократно снималась в кино. Среди наиболее известных ее работ – роли в фильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Идиот", "В круге первом" и "Ширли-мырли".



"Ленком" отменил спектакли в день прощания с Народной артисткой СССР Инной Чуриковой

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