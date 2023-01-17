Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сенатор Ирина Рукавишникова заявила, что в Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта. Она выступила одним из авторов инициативы.

Отмечается, что раньше ответственность за продажу препаратов без рецепта ложилась на руководителя. В случае нарушения аптечная сеть вынуждена была на время прекращать свою деятельность. По мнению Рукавишниковой, от таких мер страдали обычные покупатели и сам бизнес. Теперь же законопроект предусматривает ужесточение наказания для фармацевтов.

"Основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. <...> Им придется заплатить штраф – от 10 до 20 тысяч рублей или лишиться возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до одного года", – передает РИА Новости ее слова.

Также уточняется размер штрафов для следующих категорий:

индивидуальные предприниматели – от 50 до 100 тысяч рублей;

юридические лица – от 150 до 200 тысяч рублей.

Ранее правительство РФ утвердило перечень требований для включения рецептурных препаратов в список доступных к онлайн-продаже лекарств.

В него не вошли препараты, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Продаваемые в онлайн-формате препараты также не должны быть анаболическими стероидами, антипсихотическими средствами, анксиолитиками, антидепрессантами, снотворными и приводить организм в ряд других состояний.

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