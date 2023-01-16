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16 января, 22:15

Происшествия

ВСУ наносили удары по трансформаторным подстанциям при обстреле Донецка

ВСУ наносили удары по трансформаторным подстанциям при обстреле Донецка

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ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО в течение 16 января. Они наносили удары по трансформаторным подстанциям и другим объектам инфраструктуры. Известно, что украинские военные регулярно используют артиллерию натовского калибра и реактивные системы залпового огня HIMARS для атак. Об этом сообщил мэр города.

Осколки снарядов разлетелись на несколько кварталов Донецка. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы, там могут находиться люди.

Следователи уже зафиксировали последствия ракетного удара. В Калининский район города дополнительно направили аварийно-спасательные машины, автолестницы, погрузчик и подъемные автокраны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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