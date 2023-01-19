"Пострадали мирные жители": дончане рассказали о последствиях обстрелов города

Жители Донецка рассказали об обстрелах города. Педагоги колледжа № 19 показали место, где в новогоднюю ночь погибли 89 российских военных. По официальной версии, ВСУ запилинговали звонки российских солдат.

Также дончане рассказали, как город оказался на гране гуманитарной катастрофы, когда ВСУ разрушили гидроинфраструктуру в марте 2022 года. Очевидцы обстрелов поделились воспоминаниями о событиях 2014 года, когда украинская ракета "Точка-У" попала в железнодорожный вокзал.

"Здесь было много людей, когда сюда прилетела самая масштабная ракета. Здесь разбомбило здание железнодорожного вокзала. Пострадали абсолютно мирные жители", – рассказала одна из жительниц города.

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