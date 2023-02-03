В Белом доме опровергли, что предложили РФ 20% территории Украины ради мира

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Заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Шон Дэвитт опроверг информацию о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс предложил России пятую часть территории Украины ради прекращения конфликта, сообщает Newsweek.

По его словам, в Центральном разведывательном управлении США скажут то же самое – эти сообщения не соответствуют действительности. Также Дэвитт назвал фейком информацию о том, что Бернс в январе тайно посетил Москву, где и выдвинул такое предложение от лица Белого дома.

Ранее издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что в середине января глава ЦРУ Уильям Бернс по поручению американского президента Джо Байдена представил Украине и России мирный план. В нем якобы предлагалось передать российской стороне около 20% территории Украины в обмен на заключение мира.

Как отмечается в статье, обе стороны отказались от подобных решений урегулирования конфликта. Издание сообщает, что только после этого Байден решил поставить Киеву танки Abrams.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен начать переговоры о мире между Россией и Украиной. Он также добавил, что США не стоит отправлять Киеву большой объем вооружения.



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