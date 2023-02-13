В Кремле объяснили, почему украинская делегация покинула переговоры

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Украинская сторона покинула переговоры с Россией и перестала выходить на связь по команде сверху. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что россиянам говорят об этом уже "месяцев шесть, а то и семь". По его словам, эту тему поднимал и Владимир Путин на различных уровнях.

"Речь идет именно о том самом документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и который был парафирован даже. И потом внезапно, как по команде сверху, – читай, действительно по команде сверху – украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи", – указал пресс-секретарь российского президента.

В субботу, 11 февраля, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, однако без предварительных условий.

Он обратил внимание на то, что диалог по Украине может быть начат при действующем президенте США Джо Байдене, если он продемонстрирует мудрость и осмотрительность.

Ранее главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев сообщил, что в настоящее время идет личная борьба Джо Байдена с Владимиром Путиным. Эксперт указал, что президент США не собирается прекращать помогать Украине.

Песков заявил об отсутствии планов по переговорам Путина и Байдена

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