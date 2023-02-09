Политолог считает, что сейчас идет личная борьба Байдена с Путиным

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Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев считает, что в настоящее время происходит личная борьба американского президента Джо Байдена с Владимиром Путиным. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Но нам надо понимать другое. Сегодня идет борьба не Запада и даже не США с Россией, а идет личная борьба Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным", – отметил он.

Эксперт добавил, что президент США не собирается прекращать помогать Украине, несмотря на отсутствие поддержки со стороны Республиканской партии. По его мнению, на Байден мог участвовать в "украинских делах", занимая пост вице-президента США в предыдущей администрации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Песков заявил об отсутствии планов по переговорам Путина и Байдена

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