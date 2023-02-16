В ООН прокомментировали призывы к исключению России из организации

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ООН не считает, что исключение каких-либо государств из состава объединения будет способствовать поиску долгосрочного мира. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"В том, что касается ООН, мы не считаем, что исключение стран-членов содействует долгосрочному поиску мира", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует поставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН. По мнению Киева, у РФ нет права на статус постоянного члена организации.

Позже первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский пояснил, что правового способа исключения России из ООН нет. Он подчеркнул, что если это и будет реализовано каким-либо неправовым способом, то организация перестанет существовать. По словам первого зампостпреда, без России ООН станет другой организацией.

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