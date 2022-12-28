В Эстонии признали невозможность исключения России из Совбеза ООН

Фото: depositphotos/ognjen1234

У предложения Киева исключить Россию из ООН нет достаточной поддержки среди членов организации. Об этом заявил вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер.

"Эстония один из <...> наиболее активных сторонников Украины по темам, которые как раз касаются изолирования России, <...> но в данном случае надо учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу (исключения РФ из ООН. – Прим. ред), к сожалению, нет", – цитирует его издание ERR.

Вольмер отметил, что исключить Россию из организации было бы можно, если бы были страны, которые считают, что после распада СССР Россия получила статус постоянного члена незаконно, однако таких практически нет.

Кроме того, если бы такое предложение все же дошло до обсуждения, то Москва бы его заблокировала, воспользовавшись правом вето, подытожил дипломат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует поставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН. По мнению Киева, у РФ нет права на статус постоянного члена организации.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!