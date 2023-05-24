Отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне – Мишустин

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Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьером госсовета КНР Ли Цяном, пишет РИА Новости.

Он добавил, что принятые президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином решения определили ориентиры для наращивания взаимодействия в восьми приоритетных областях.

Кроме того, по линии правительств России и Китая была развернута скоординированная работа по выполнению договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне.

По словам Мишустина, отношения Москвы и Пекина характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, а также стремлением совместно отвечать на очередные вызовы, связанные с незаконным санкционным давлением коллективного Запада.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин прибыл в Китай, где у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

В ходе визита Мишустин заявил, что Россия и Китай доведут взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов и увеличат расчеты в национальных валютах в этом году.

Кроме того, премьер-министр отметил, что уже более 10 лет Пекин является основным торговым партнером Москвы.