Альянс России и Китая будет величайшим кошмаром США – СМИ

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Российско-китайский союз станет настоящим геополитическим вызовом для Соединенных Штатов, но одновременно с этим стабилизирует ситуацию в мире. Об этом сообщает Global Times.

Помимо властей США, сотрудничество РФ и КНР также заставляет нервничать западные СМИ, отмечает автор материала. Это связано с тем, что перед западной прессой стоит цель, которая заключается в дискредитации отношений этих двух стран. Для этого СМИ продолжают "раскручивать старую шарманку" о том, что Россия якобы зависима от Китая.

Обозреватель отметил, что опыт всестороннего политического партнерства, какой, к примеру, есть у Москвы и Пекина, лишь доказывает, что при достижении странами определенного уровня взаимодоверия мир становится более открытым.

По словам журналиста, стратегическое партнерство РФ и КНР только укрепляется благодаря практическим действиям, а помехи, которые создают западные страны, не смогут этому помешать.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьером госсовета КНР Ли Цяном заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, в свою очередь, отметила, что сотрудничество Пекина и Москвы не подвержено влиянию третьих стран и не направлено против них.