Лавров и Ли Хуэй обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Ларов обсудил вместе со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем перспективы урегулирования конфликта на Украине, сообщается в заявлении ведомства.

Стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

"Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив созданные украинской стороной и ее западными кураторами серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров", – указано в уведомлении.

Лавров выразил признательность за взвешенный подход Пекина к украинскому кризису и высоко оценил готовность КНР играть позитивную роль в его урегулировании. Обе стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия.

Кроме того, Лавров поблагодарил Ли за личный вклад в укрепление российско-китайского всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Ли Хуэй занимал пост посла КНР в России с 2009 по 2019 год.

Перед приездом в Россию Ли посетил Украину, Польшу, Германию и Францию. Пекин отправил спецпосланника для урегулирования украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что он призвал европейских лидеров добиться прекращения огня на Украине с сохранением за Россией ее новых регионов. Те ответили ему отказом.

До этого Ли заявил, что не существует универсального способа для решения украинского конфликта. При этом, как отметили в МИД КНР, позиция Пекина заключается в готовности содействовать в урегулировании украинского кризиса на основе принципов, изложенных ранее китайской стороной.