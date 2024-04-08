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Россия и Украина были братскими народами, однако сейчас являются врагами по вине Москвы, заявил украинский экс-президент Леонид Кучма.

Политик, комментируя слова журналиста о том, что русских и украинцев считают братскими народами, заявил, что "между братьями бывает неприязнь и даже ненависть", а также упомянул библейский сюжет о Каине и Авеле.

"У Украины больше нет брата. Россия – это Каин", – цитирует его Kyodo.

Бывший президент Украины также добавил, что "когда врагом становится брат, это хуже предательства". По его словам, Киев стремился к равноправным и дружеским отношениям с Москвой, однако на сегодняшний день это "звучит как абсурд".

Ранее парламентарий от партии президента "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что Украине нужна диктатура. По его мнению, такая форма управления страной позволит ей добиться успехов на фронте.

