Песков назвал плохими перспективы отношений РФ и ЕС

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Перспективы отношений России и Евросоюза при новом руководстве плохие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что премьер Эстонии Кая Каллас, которую утвердили на пост главы европейской дипломатии, до сих пор не проявляла дипломатических наклонностей и хорошо известна своими абсолютно непримиримыми и иногда даже русофобскими заявлениями.

"Поэтому не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений", – сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Урсула фон дер Ляйен, переназначенная председателем Еврокомиссии, не является сторонницей нормализации отношений с Москвой. По словам Пескова, в этом плане с ее переизбранием ничего не изменится.

Послы НАТО 26 июня утвердили кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека Альянса. Этот пост он будет занимать ближайшие четыре года. К своим обязанностям Рютте приступит с октября, сменив норвежца Йенса Столтенберга.

28 июня главы государств и правительств Евросоюза утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет. Фон дер Ляйен была переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта занял пост руководителя Евросовета, а Кая Каллас получила должность главы дипломатии ЕС.