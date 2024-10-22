Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС

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Владимир Путин уже находится в Казани, где пройдет саммит БРИКС. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь заявил, что изменений в графике российского лидера нет – "все по плану". В Казани у Путина 22 октября запланирована серия двусторонних встреч с участниками саммита, вечером ожидается неформальный обед для глав делегаций.

Между тем помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что предварительно Путин во время саммита проведет около 20 двусторонних встреч, в том числе с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе этой встречи планируется обсудить кризис на Ближнем Востоке, ситуацию вокруг Украины, а также деятельность ООН и актуальные вопросы международной повестки дня.