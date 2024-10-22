Лидеры стран БРИКС могут обсудить украинский кризис на саммите

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Бразилия не исключает, что лидеры стран БРИКС могут обсудить украинский кризис в ходе саммита. Данная тема уже поднималась ранее, отметил секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону бразильского министерства иностранных дел Эдуардо Паес Сабойа в беседе с РИА Новости.

"Мы здесь как шерпы. Но будут встречаться лидеры. А когда лидеры встречаются, они обсуждают все что угодно. Не могу догадаться, что именно они будут обсуждать", – цитирует агентство Сабойу.

Он также обратил внимание, что в прошлых декларациях уже упоминался украинский кризис, отметив, что в документ включались стандартные формулировки по данному вопросу. По словам дипломата, Бразилия и Китай уже "делали попытки в этом направлении". Представители объединения питают надежду на то, что прогресс и решение все же удастся достичь, подчеркнул Сабойа.

При этом дипломат назвал сам факт встречи лидеров стран БРИКС позитивным явлением, поскольку им представится возможность выслушать точки зрения друг друга по целому ряду вопросов.

"Мы всегда готовим темы для лидеров. Но они решают", – резюмировал Сабойа, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли украинский кризис в рамках саммита БРИКС в Казани.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. Владимир Путин отмечал, что уже 30 стран готовы присоединиться к БРИКС либо в той или иной степени сотрудничать с организацией.

В рамках саммита российский лидер и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш намерены обсудить кризис на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины. Они также поговорят о деятельности ООН и поднимут актуальные вопросы международной повестки дня, рассказал ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков.

