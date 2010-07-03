Дикие, но симпатичные: где в Москве встретить привидение?

Существуют привидения на самом деле или нет, неизвестно. Но это не мешает людям придумывать истории о том, как они "совершенно точно" их видели. О легендарных московских домах с призраками рассказывает наш обозреватель Екатерина Васильева.

Чем старше город, тем богаче он на разные события. Самые печальные из них часто становятся городскими легендами, и в Москве полно таких историй разной степени достоверности. При должном воображении и впечатлительности в нашем городе вполне можно встретить висящую в воздухе старуху в саване или Владимира Ильича, который ищет кипяточек с кружкой в руках. Тем более далеко ходить не надо: большинство загадочных мест находятся в самом центре города.

Владимир Ленин в отеле "Националь"

Где: улица Моховая, 15/1, строение 1



Этот отель один из самых шикарных в столице. Его стены повидали множество знаменитостей, среди которых Николя Саркози, Иосиф Сталин, Ален Делон, Катрин Денев и другие. Однако больше прочих здесь, судя по всему, понравилось Владимиру Ильичу Ленину. Самый известный русский революционер провел в "Национале" неделю вместе со своей супругой Надеждой Константиновной и, судя по рассказам "очевидцев", остался и после смерти. Гости и служащие отеля регулярно рассказывают, как видели лысого мужичка, который звенит ложкой в чашке с чаем, шаркает тапочками и выключает свет, когда ему вздумается.

Лимузин Лаврентия Берии

Где: Малая Никитская, 28/1

Сегодня в этом здании располагается посольство Туниса, а в советскую эпоху тут проживал Лаврентий Павлович Берия. Жизнь у бывшего министра внутренних дел была непростая, смерть – еще хуже, поэтому есть легенда, что покоя он так и не нашел. По ночам здесь слышится звук тормозов и открывающейся двери автомобиля, иногда замечают и сам призрачный лимузин, в котором едут Лаврентий Павлович и его охранник. Особенно темными безлунными ночами товарищ Берия приглашает девушек прокатиться на лимузине, но соглашаться не стоит: девушек, которые приняли предложение, больше никто не видел.

Александр Герцен и Николай Огарев у Воробьевых гор

Где: пересечение улицы Косыгина и Университетского проезда



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В сравнительном ряду самые мирные и симпатичные призраки. Александр Герцен и Николай Огарев появляются в этом месте не просто так. Именно здесь, на Воробьевых горах, где сегодня находится смотровая площадка, они поклялись до победного конца бороться с самодержавием. Революционеры никого не беспокоят, просто тихонько стоят и переглядываются со случайными прохожими. Студенты МГУ считают встречу с ними большой удачей. Если вечером накануне экзамена встретишь привидение – точно сдашь на отлично!

Поезд-призрак на Кольцевой

Где: Кольцевая ветка метро

После полуночи по Кольцевой линии метро проезжает ржавый скрипучий проезд. Рулит поездом давно усопший машинист, одетый в униформу прошлых лет. По легенде, там "катаются" души погибших при строительстве рабочих. Поезд останавливается на всех станциях, иногда даже открывает двери, но садиться в такой вагон не рекомендуется: есть риск никогда не подняться обратно на поверхность, как это случилось с метростроевцами.

Извозчик на Кузнецком Мосту

Где: улица Кузнецкий Мост



В 19 веке на улице Кузнецкий Мост в Москве было полно игорных домов и соответствующей публики – людей, которые проигрывали там последние штаны. Примерно с тех самых пор за неудачливыми картежниками и охотится призрачный водитель: предлагает подвезти за очень небольшие деньги (в 3–4 раза ниже стандартного тарифа по городу), а потом пассажир пропадает без вести. В 19 веке это была серая карета, а в советские времена потрепанные "Жигули" или "Волга". Сейчас, по слухам, призрак никуда не делся, но сменил автомобиль на современный с логотипом кого-то из агрегаторов такси, чтобы не вызывать подозрений.

Царевна София в Охотном Ряду

Где: подземный переход на станции "Охотный Ряд"

Царевна София – барышня незавидной судьбы. Практически всю свою жизнь она была безнадежно влюблена в женатого князя Василия Голицына. Когда к власти пришел ее младший брат Петр I, эта незаконная связь стала окончательно невозможна, и бедняжке пришлось отказаться от своего возлюбленного. Призрак несчастной Софьи до сих пор иногда бродит по подземному переходу на станции метро "Охотный Ряд" у гостиницы "Москва", вглядываясь в лица прохожих и ища в них своего любимого. Говорят, именно там был тайный коридор, ведущий в покои царевны в Кремле, по которому мог пробираться князь Голицын.

Старики Кусовниковы

Где: улица Мясницкая, 17



В доме на улице Мясницкой недалеко от той самой знаменитой лавки "Чай и кофе", где сегодня находится "Чайный дом" на Чистых Прудах, жили супруги Кусовниковы. Люди были неплохие и зла никому не делали, но очень уж оба были жадные. Больше всего на свете они боялись потерять свои сбережения, поэтому все свои деньги всегда носили с собой. И только однажды супруги поступили против своих правил и спрятали свое богатство в шкатулке. Шкатулку они положили в камин – никому ведь не придет в голову искать там деньги. Никому и не пришло, но ничего не подозревающий слуга развел там огонь, и все сбережения супругов Кусовниковых в одночасье сгорели.

Хозяйка не вынесла горя и умерла сразу, а ее супруг еще несколько лет жизни потратил на бюрократическую суету в попытках вернуть честно нажитое. Даже после смерти московский Плюшкин не нашел покоя и периодически является на улице у своего бывшего дома на Мясницкой и пристает к прохожим с вопросом: "Где мои денежки?" Считается, что встреча с этим призраком сулит материальные потери.