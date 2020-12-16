Российский фильм "Дылда" вошел в мировой топ лучших картин 2020 года

Фото: стоп-кадр из фильма "Дылда", 2019 год, реж. – Кантемир Балагов

Драма "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова заняла шестую строчку в рейтинге лучших фильмов мира 2020 года по версии критиков и журналистов, сообщает "Вечерняя Москва".

Итоги ежегодного голосования опубликовал портал о кино IndieWire. Фильм Балагова также стал вторым в топе лучших иностранных фильмов, а сам режиссер разместился на девятом месте в списке лучших режиссеров года.

Кроме того, картина Виктора Косаковского "Гунда" вошла в десятку фильмов с лучшей операторской работой.

В финал голосования также попали фильмы "Бакурау" Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонсы Фильо, "Голос перемен" и "Лаверс Рок" Стива Маккуина, "Думаю, как все закончить" Чарли Кауфмана, "Пятеро одной крови" Спайка Ли и другие.

Актерские номинации "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль" впервые были объединены организаторами в общую гендерно-нейтральную категорию "Лучшее исполнение". В ней победу одержал британский актер Риз Ахмед за роль теряющего слух барабанщика в драме "Звук металла" режиссера Дариуса Мардера. Второе место в данной номинации заняла американская актриса Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме "Земля кочевников".

Лучшей документальной картиной была признана лента Кирстен Джонсон "Дик Джонс мертв", в котором режиссер рассказала о страхе потери отца, страдающего деменцией.

Ранее сообщалось, что самым рейтинговым фильмом 2020 года, по оценкам российских зрителей на портале "Кино Mail.ru", стала криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены". Кроме нее, в тройке лидеров расположились драма "Маленькие женщины" Греты Гервиг и фантастический фильм Кристофера Нолана "Довод".